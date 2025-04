Die meistgehandelten Produkte: Tech-Aktien beflügeln Märkte - Goldman Sachs im Fokus

Dominik Auricht

Am Montag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte freundlich. Der DAX und der EuroStoxx 50 verzeichnen deutliche Aufschläge, während der S&P 500 moderat zulegt.

Die US-Regierung hat angekündigt, dass Smartphones, Computer und andere Elektronikartikel vorerst von den neuen Importzöllen ausgenommen sind. Diese Entscheidung wirkt sich positiv auf die Märkte aus, da sie die Sorge vor steigenden Kosten in der Technologiebranche mildert. Allerdings bleibt die Unsicherheit bestehen, da die Ausnahmen als temporär gelten und weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen sind.

Meistgehandelte Aktien

Goldman Sachs steht heute im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Die Investmentbank veröffentlicht ihre Quartalszahlen, wobei ein Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet wird.

Apple profitiert deutlich von der Ankündigung der Zollausnahmen. Als Hersteller von Elektronikprodukten, die größtenteils in China gefertigt werden, könnte das Unternehmen von den temporären Ausnahmen erheblich profitieren, was sich in einem Kursanstieg widerspiegelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbo Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG4QZG 6,61 21497,352851 Punkte 32,32 Open End DAX® Bear UG1251 29,9 23855,422944 Punkte 9,35 Open End DAX®X-DAX® Bear UG4R08 12,89 22147,27282 Punkte 16,4 Open End DAX®X-DAX® Bull UG4Z99 12,25 19658,653537 Punkte 16,74 Open End DAX® Bull UG4ZKL 11,77 19718,67996 Punkte 17,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Banco Santander S.A. Call HD6LAE 0,25 6,00 EUR 9,36 18.06.2025 Münchener Rück Call UG2DW7 5,23 580,00 EUR 5,38 17.06.2026 Nvidia Corp. Call HD699Y 1,82 115,00 USD 3,29 14.01.2026 Rheinmetall AG Call UG0JV2 45,98 1000,00 EUR 2,68 17.09.2025 Apple Inc. Call HD0PUV 2,83 200,00 USD 4,19 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Apple Inc. Long HD2N4Y 7,47 132,213027 USD 3 Open End Apple Inc. Long UG4VC4 9,58 178,464786 USD 10 Open End S&P 500 Short HD2N5G 3,45 6436,810006 Punkte -5 Open End Mercedes-Benz Group AG Short HC5RN0 0,81 55,07483 EUR -7 Open End DAX® Short UG25EV 0,76 22225,574796 Punkte -11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

