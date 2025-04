News von Trading-Treff.de Amazon ist mit einem kleinen Gewinn in den Tag gestartet. Die Aktie konnte 1,05 % zulegen. Der Wert ist jetzt auf 164,76 € eingestellt und damit formal im Abwärtstrend. Dennoch wird die Erholung positiv aufgenommen, da wieder Hoffnung entstanden ist. Die Aktie hat damit 4,45 % in den vergangenen fünf Tagen gewonnen und nähert sich einem Comeback an. Der Wert hat derzeit noch einen Abstand in Höhe von gut 20 € auf die 200-Tage-Linie, ...

