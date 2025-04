Sony erhöht überraschend die Preise für die PlayStation 5 Digital Edition in Europa - satte 50 Euro mehr müssen Gamer künftig zahlen. Die Nachfrage bleibt jedoch hoch. Warum Sony mit dem Schritt durchkommen dürfte, was dahinter steckt - und was das für die starke Sony-Aktie bedeutet.Sony dreht an der Preisschraube: Die PlayStation 5 Digital Edition kostet ab sofort 499,99 Euro - statt bisher 449,99 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von rund elf Prozent. Die Standardversion bleibt bei 549,99 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...