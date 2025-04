Der Süßwarenhersteller reagiert auf steigende Rohstoffpreise mit dem strategischen Erwerb von LesserEvil und einer Neubesetzung in der Führungsebene für nachhaltiges Wachstum.

Hershey kämpft derzeit mit erheblichen Herausforderungen. Explodierende Kakao- und Zuckerpreise setzen dem Unternehmen zu. Als Reaktion darauf versucht Hershey, mit strategischen Maßnahmen gegenzusteuern.

Kakaoschock drückt Gewinne

Der beispiellose Anstieg der Kakaopreise setzt die Profitabilität von Hershey massiv unter Druck. Das Management rechnet für 2025 mit einem Einbruch des bereinigten Gewinns im mittleren 30er-Prozentbereich. Verantwortlich dafür sind primär die hohen Rohstoffkosten. Kein Wunder, dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits über 12 Prozent nachgegeben hat und mehr als 25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt.

Ausweg gesunde Snacks?

Ist die Flucht nach vorn die Lösung? In einem strategischen Schritt zur Diversifizierung übernimmt Hershey die Gesundheitskostmarke LesserEvil. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 750 Millionen Dollar. Mit diesem Zukauf will sich das Unternehmen unabhängiger von den volatilen Kakaopreisen machen und im wachsenden Segment der gesünderen Snacks ("Better-for-you") Fuß fassen.

Neue Chefin für neues Wachstum

Kann frisches Führungspersonal die Wende bringen? Um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und Wachstum zu fördern, setzt Hershey auf eine neue Kraft an der Spitze. Stacy Taffet tritt heute, am 14. April 2025, ihre Position als neue Chief Growth Officer an. Mit ihrer Erfahrung soll sie das Snack-Portfolio erweitern und die Marktposition des Unternehmens stärken.

