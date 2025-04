Aus einer Studie des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (BNE) geht hervor, dass Solarparks auf Ackerflächen die Artenvielfalt steigern. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) sieht in der Studie einen wertvollen Diskussionsbeitrag - übt aber in einigen Punkten Kritik. Bei fachgerechter Planung und Pflege steigert ein Solarpark auf einer Ackerfläche die Biodiversität - das ist die Quintessenz einer Studie, die der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) bei den Experten Rolf und Tim Peschel in Auftrag gegeben hat. Die Studie basiert auf insgesamt mehr als 100 Einzeluntersuchungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...