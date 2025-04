In einem Interview mit dem Fox Business Network am Montag sagte Kevin Hassett, Direktor des US National Economic Council (NEC), dass sie "enormen Fortschritt" bei den Tarifgesprächen mit der Europäischen Union machen, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"100% nicht mit einer Rezession rechnen." "Seltene Erden-Limits werden sehr sorgfältig untersucht." ...

