Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 37. ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 10.00 Uhr in das "Radisson Blu Hotel", Am Hardtwald 10, 76275 Ettlingen (direkt an der Autobahn A5, Ausfahrt Nr. 48 Karlsruhe-Süd), ein.

Tagesordnung und weitere Informationen finden Sie in der Anlage bzw. siehe hier:

Hauptversammlung | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

VEH%20HV%20Einladung%20final.pdf

