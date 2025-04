NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 22,00 auf 21,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal dürften relativ stark ausfallen, doch die Unsicherheit für die Geschäftsaussichten sei hoch, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie senkte ihre Ertragsschätzungen moderat und trug damit leicht niedrigeren Zinsen sowie dem gesunkenen Verbrauchervertrauen Rechnung. Vorerst dürften die vorhandenen Rückstellungen aber das schlechtere Umfeld auffangen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 07:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 07:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001