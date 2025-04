Hannover - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat Deutschland und die EU zu mehr Solidarität mit dem inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu aufgefordert."Wichtig wäre, dass sich Europa und Deutschland noch solidarischer zeigen, als es bisher der Fall war", sagte das türkischstämmige Oberhaupt von Hannover der "Welt" (Dienstagsausgabe). Onay war in der vergangenen Woche an der Spitze einer Delegation des Deutschen Städtetags nach Istanbul geflogen, um sich vor Ort ein Bild über die politische Lage zu machen.Imamoglus Festnahme sei "ein Schock für ihn selbst, für die Stadt, auch für das ganze Land" gewesen, so Onay. "Er hat offenkundig nicht mit einer Festnahme gerechnet - entsprechend groß war auch jetzt noch die Frustration der Menschen in Istanbul.""Das wiederkehrende Muster in der Türkei ist ja, dass Hoffnungsträger der Opposition vom Regime in Ankara aus dem Spiel genommen werden", sagte der Grünen-Politiker.