Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Zulieferer gekauft, dessen spezielles Produkt Nitrocellulose für Artilleriemunition genutzt wird. Damit erhalten auch die Gerüchte über die Umwandlung eines Volkswagen-Werks in eine Rüstungsfabrik neue Nahrung. Die Rheinmetall-Aktie nimmt zum Start in die Karwoche Kurs auf neue Rekorde. Rheinmetall hat in der vergangenen Woche das Chemie-Unternehmen Hagedorn-NC übernommen. Die Firma stellt sogenannte Nitrozellulose her, was ein Bestandteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...