FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem positiven Gesamtmarkt sind am Montag die Aktien von Symrise auf Erholungskurs geblieben. Angesichts einer Kaufempfehlung durch die Citigroup legten die Papiere des Aromenherstellers bis zum frühen Nachmittag um 1,7 Prozent auf 96,20 Euro zu und steuerten damit auf den fünften Gewinntag in Folge zu. Der deutsche Leitindex Dax stieg zuletzt um 2,6 Prozent.

Die US-Bank Citigroup hatte die Symrise-Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 120 Euro angehoben. Die Papiere seien im historischen Vergleich günstig bewertet, schrieb Analyst Sebastian Satz. Das Unternehmen sei in attraktiven Märkten unterwegs und habe guten Rohstoffzugriff, was im "aktuellen Sturm" helfe.

Etwas skeptischer äußerte sich Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Bei Symrise sei zwar die Aktienbewertung bereits gesunken, und das Geschäft mit Aromamolekülen in den USA biete Potenzial. Insgesamt aber dürfte der Jahresstart mau gewesen sein, und die Jahresziele hingen stark vom zweiten Halbjahr ab.

Die Aktien von Symrise befinden sich seit Oktober vergangenen Jahres im Abwärtstrend. Ende März waren sie auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 gefallen, bevor eine leichte Erholung einsetzte. Seit Jahresbeginn gerechnet steht ein Minus von 6,3 Prozent zu Buche. Der Dax ist in diesem Zeitraum um 5 Prozent gestiegen./la/bek/mis