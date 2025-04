Die US-Börsen starten am Montag mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Woche. Anleger hoffen auf eine Entspannung im Zollstreit, nachdem die US-Regierung vorübergehende Ausnahmen für Elektronikprodukte wie Smartphones und Computer angekündigt hat. Technologiewerte führen die Erholung an. Die Unsicherheit über die künftige Handelspolitik bleibt aber bestehen.Die Futures auf den Nasdaq 100 steigen vorbörslich um bis zu 1,7 Prozent, der S&P 500 legt um 1,4 Prozent zu, und der Dow Jones wird rund ein ...

