Vonovia schlägt Rüdiger und Schenck für Aufsichtsrat vor

DOW JONES--Der Vonovia-Aufsichtsrat schlägt der diesjährigen Hauptversammlung Michael Rüdiger und Marcus Schenck zur Wahl für das Gremium vor. Wie Vonovia mitteilte, sollen sie Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller ablösen, deren Mandate mit der Hauptversammlung enden.

Rüdiger sei seit mehr als 25 Jahren als Manager in namhaften Unternehmen rund um Finanzdienstleistungen aktiv, Schenck bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Energie- und Finanzbranche mit, sagte Clara Streit, Vorsitzende des Aufsichtsrats, laut Mitteilung.

Rüdiger ist derzeit im Aufsichtsrat von Evonik und Aufsichtsratschef der Blackrock Asset Management Deutschland AG. Bis 2019 war er Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale.

Schenck ist bei Lazard & Co. Mitglied des Global Management Committee Financial Advisory und im Aufsichtsrat von Uniper. Früher war er Finanzvorstand bei Eon sowie bei der Deutschen Bank unter anderem CFO, stellvertretender CEO und Co-Head der Corporate und Investment Bank.

Derzeit besteht der Vonovia-Aufsichtsrat aus Clara Streit (Vorsitzende), Vitus Eckert (stellvertretender Vorsitzender), Birgit Bohle, Jürgen Fenk, Florian Funck, Ute Geipel-Faber, Daniela Gerd tom Markotten, Matthias Hünlein, Hildegard Müller und Ariane Reinhart.

April 14, 2025

