Mercedes-Benz hat das Software-Update MBUX 2.6 vorgestellt, das over-the-air (OTA) auf mehr als zwei Millionen Fahrzeuge weltweit aufgespielt werden soll. Bei einigen Elektro-Modellen betrifft das Update unter anderem die Lade-Routenplanung. So berechnet die für mit dem MBUX-Infotainmentsystem Funktion "Alternative Live Routen" in Verbindung mit der "Navigation mit Electric Intelligence" (so nennt Mercedes seinen Lade-Routenplaner) intelligent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...