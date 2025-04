Tesla weist die Vorwürfe eines möglichen Subventionsbetrugs in Kanada zurück. Kurz vor einer kurzfristigen Förderpause waren dort Anfang des Jahres die Anträge auf Zuschüsse einiger Tesla-Händler exorbitant in die Höhe geschossen. Von offizieller Seite heißt es nun: Das waren Antragsrückstände. Das berichtet das Portal Electrek unter Berufung auf einen Brief der Tesla-Vertriebschefin für Kanada. Darin erklärt Fereshteh Zeineddin, dass es sich bei ...

