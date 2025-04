© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Die EZB steht vor dem nächstem Zinsschritt am Donnerstag. Trumps Zölle treiben Europa in Richtung einer stärkeren Lockerung als die Märkte bislang eingepreist haben.Inmitten wachsender Konjunktursorgen und zunehmender globaler Unsicherheit steht die Europäische Zentralbank (EZB) vor ihrer siebten Zinssenkung seit Juni letzten Jahres - und könnte am 17. April sogar mehr liefern als bisher gedacht. Nach Einschätzung führender Ökonomen rechtfertigt die Eskalation im transatlantischen Handelskonflikt eine deutlichere geldpolitische Reaktion, als bislang eingepreist ist. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang April zunächst neue "reziproke" Zölle auf EU-Exporte angekündigt, bevor er überraschend …