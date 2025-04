AUD/USD gibt intraday Gewinne auf, während der US-Dollar sich erholt, nachdem US Hassett die Ängste vor einer Rezession ausgeräumt hat. Investoren erwarten, dass den USA die Kompetenz fehlt, um Ersatz für chinesische Waren im Inland zu organisieren. US Hassett äußert positive Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen Washington und der EU. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...