Fortschrittliche Technologie der digitalen Wasserzeichen von Digimarc ist bereit für die vollständige kommerzielle Nutzung

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), der globale Marktführer bei digitalen Wasserzeichen, wurde für die zentrale Rolle gewürdigt, die das Unternehmen bei der weltweit ersten Validierung im Industriemaßstab der Fähigkeit digitaler Wasserzeichen, das Kunststoffrecycling zu revolutionieren, spielt. Im Rahmen der Holygrail 2.0-Initiative für digitale Wasserzeichen wurde in industriellen Testläufen in der Materialrückgewinnungsanlage Hündgen Entsorgung in Swisttal, Deutschland, bestätigt, dass die Digimarc-Technologie eine äußerst präzise, automatisierte Sortierung von Post-Consumer-Kunststoffverpackungen unter realen Bedingungen ermöglicht.

Die Alliance to End Plastic Waste betonte die Bedeutung der Ergebnisse: "Die Testläufe bestätigen das bemerkenswerte Potenzial digitaler Wasserzeichen, eine präzise Sortierung fester Post-Consumer-Haushaltsverpackungen sicherzustellen." Die Alliance bemerkte weiterhin, dass die Resultate die Bereitschaft der Technologie für die vollständige kommerzielle Nutzung beweisen.

Wichtigste Ergebnisse: Bewährte Präzision und Hochgeschwindigkeitssortierung in großem Maßstab auf SKU-Ebene

Im Rahmen der HolyGrail 2.0.-Initiative für digitale Wasserzeichen vorangetrieben von AIM und unterstützt von der Alliance to End Plastic Waste (AEPW) haben Testläufe im industriellen Maßstab gezeigt, dass die Technologie der digitalen Wasserzeichen eine äußerst schnelle und präzise Sortierung auf SKU-Ebene mit einzigartiger Genauigkeit bieten kann. In einem Zeitraum von 100 Tagen verzeichnete das System 5,66 Millionen Erfassungen in 5.949 einzelnen SKUs, wobei täglich durchschnittlich 56.000 Elemente erfasst wurden. Die Erfassungspräzision lag konsistent bei über 90 %, was angesichts der anspruchsvollen Bedingungen in der Anlage, wie Oberflächenverunreinigung und Materialüberlappungen, außergewöhnlich ist.

Abgesehen von der starken Sortierleistung betonte die Alliance to End Plastic Waste die Präzision auf SKU-Ebene, welche die Digimarc-Technologie ermöglicht, als wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die Erreichung einer skalierbaren, intelligenten Sortierung. Sie bemerkten: "Die Testläufe haben gezeigt, dass die Digimarc-Technologie für digitale Wasserzeichen die Nachverfolgbarkeit von Verpackungsabfällen auf SKU-Ebene ermöglichen kann, was wiederum die Einhaltung der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle fördert."

"Bei diesem Meilenstein geht es nicht nur darum, die Qualität und Quantität von Kunststoffrezyklaten zu steigern, sondern auch darum, verwertbare Daten zu liefern, die jedem in der Wertschöpfungskette zugutekommen", sagte Riley McCormack, CEO von Digimarc. "Wir befähigen Stakeholder von Aufsichtsbehörden über Recycler bis hin zu Marken mit Daten, auf die sie bisher keinen Zugriff hatten. Das sind Daten, die das Verpackungsdesign transformieren, die Verwertungsquoten steigern und intelligentere, nachhaltigere Entscheidungen in der gesamten Wertschöpfungskette fördern können."

Bereit für die kommerzielle Nutzung

In den letzten Jahren hat Digimarc weitere Fortschritte bei der Anwendung digitaler Wasserzeichen von Digimarc auf Verpackungen und der zuverlässigen Erfassung gemacht. Nach dem Erfolg der HolyGrail 2.0-Testläufe und der bewährten Präzision der Hochgeschwindigkeitssortierung auf SKU-Ebene freut sich Digimarc darauf, das Early-Adopter-Programm, das in Belgien lanciert wird (Schwerpunkt auf flexiblen Lebensmittelverpackungen aus Polypropylen), und weitere Initiativen zur Förderung einer umfangreicheren Markteinführung unter HolyGrail 2030 (Kreislaufverpackungen) zu unterstützen.

Über HolyGrail 2.0

HolyGrail 2.0 wird vorangetrieben von AIM European Brands Association und unterstützt von der Alliance to End Plastic Waste und zeigt die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit digitaler Wasserzeichen im großen Maßstab. Diese für das menschliche Auge unsichtbaren Codes auf Verpackungen ermöglichen eine präzise Hochgeschwindigkeitssortierung, was entlang der Verpackungswertschöpfungskette zu einem besseren Rezyklat führt und Auswirkungen in der realen Welt hat.

Über Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier und globaler Marktführer bei der Technologie der digitalen Wasserzeichen. Seit fast 30 Jahren ermöglicht Digimarc die sichere Identifizierung und Authentifizierung von physischen und digitalen Gegenständen von Verbrauchsgütern bis hin zu weltweiten Währungen. Im Jahr 2023 wurde Digimarc in die Liste Fortune 2023 Change the World aufgenommen und als Finalist von Fast Company World Changing Ideas gewürdigt.

