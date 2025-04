Warum Finanzexperten trotz jüngster Verluste auf den Snack-Riesen setzen - Quartalszahlen als nächster Katalysator.

Die Mondelez-Aktie präsentiert sich zum Wochenstart am 14. April 2025 mit leichten Gewinnen. Mit einem aktuellen Kurs von 59,70 Euro verzeichnete das Papier des Snack-Giganten einen Anstieg von 0,99 Prozent gegenüber dem Vortag. Dies geschieht in einem Marktumfeld, in dem Mondelez in den vergangenen Wochen unter Druck stand - auf Monatssicht verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 4,79 Prozent. Dennoch zeigen sich Analysten in jüngsten Bewertungen zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die positive Stimmung unter Finanzexperten, die sich in den letzten Tagen in mehreren Kurszielanhebungen widerspiegelt. Erst heute passte ein Analystenhaus seine Kaufempfehlung nach oben an und erhöhte das Kursziel von 68,00 auf 70,00 US-Dollar. Dies folgt auf eine weitere Aufwärtsrevision vom 11. April, bei der ein namhaftes Institut seine "Overweight"-Einstufung bekräftigte und das Kursziel sogar deutlich von 64,00 auf 74,00 US-Dollar anhob. Insgesamt empfehlen 71,4 Prozent der 28 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung.

Bevorstehende Quartalszahlen im Fokus

Die Anlegergemeinde richtet ihren Blick nun auf den 29. April 2025, wenn Mondelez seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren wird. Diese Zahlen könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein, nachdem die Aktie mit 59,70 Euro noch immer rund 15,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

Trotz der jüngsten Kursrückgänge zeigt sich das Papier des Lebensmittelkonzerns, bekannt für Marken wie Milka, Oreo und Toblerone, mit einem Plus von 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vergleichsweise stabil. Auch die Dividendenpolitik bleibt konstant: Für das erste Quartal 2025 zahlt Mondelez wie bereits im Vorquartal eine vierteljährliche Dividende von 0,47 US-Dollar.

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen den fundamentalen Bewertungskennzahlen und dem Analysten-Optimismus. Mit einem aktuellen KGV von 16,75 erscheint die Aktie nicht überteuert, wird jedoch von einigen Experten aufgrund der hohen Verschuldung und eingeschränkten Investitionsspielräume kritisch gesehen. Dennoch spiegelt das durchschnittliche Kursziel von 69,82 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von über 4 Prozent wider und unterstreicht die grundsätzlich positive Einschätzung des Marktes gegenüber dem global agierenden Snack-Spezialisten.

