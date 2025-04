Charttechnik, Erfahrung und Fingerspitzengefühl ist beim kurzfristigen Investieren vielmals der Schlüssel zum Erfolg. In der vergangenen Handelswoche wäre aber eine Glaskugel von großem Vorteil gewesen. Hätten wir eine gehabt, hätten wir bei Sandstorm Gold den Einstieg am Montag wahrscheinlich am Tagestief bei 5,455 Euro vorgeschlagen. Zum Wochenende notiert der Kurs bei etwa 7,00 Euro und wie es aussieht, steht der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...