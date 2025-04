Das Wohnungsunternehmen hat am Freitag über 4 Prozent zugelegt und jetzt wird es spannend, ob der Ausbruch gelingt. Bereits am 04. und 07. April gab es Versuche, aber jetzt könnte der Widerstand geknackt werden. Bei der am Freitag gezeigten Stärke sehen wir gute Chancen, dass der Zeitpunkt für einen Anstieg über 70,00 Euro gekommen sein könnte. Die Flucht in Edelmetalle und Immobilien ist bei den Zoll-Turbolenzen offenbar der einzige Ausweg, den ...

