LVMH ist schwach in das neue Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Luxuskonzern präsentierte am Montag Umsatzzahlen für das erste Quartal - und verfehlte die Erwartungen deutlich. Belastend wirkte vor allem die schwächere Nachfrage wohlhabender Konsumenten - insbesondere in den USA und China. Darüber hinaus wirkten die geopolitischen Unsicherheiten und drohenden Zölle.Im Vergleich zum Vorjahr sank der Konzernumsatz um 1,9 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...