(shareribs.com) New York / Shanghai 14.04.2025 - Der Absatz von Elektroautos in den USA ist in den ersten drei Monaten des Jahres weiter gestiegen. Außer bei Tesla. Die chinesische CAAM meldet mehr als 1,2 Millionen verkaufte Elektro- und Hybridautos.Wie neue Daten von Cox Automotive zeigen, wurden in den USA im ersten Quartal fast 300.000 E-Autos neu zugelassen. Vor allem die Ausweitung des Angebots ...

