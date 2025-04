Am 07. April hatten wir auf die Trading-Chance hingewiesen, mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt kann man Stand jetzt einen Gewinn von gut 30 Prozent sehen. Im Text hatten wir geschrieben: "Am 18. März war SGL Carbon auf bis zu 4,68 Euro gestiegen, aber der Ausbruch über den Widerstand hat sich als Fehlsignal erwiesen. In der Folge kam der Kurs unter Druck und fiel am Montag auf ein neues Jahrestief zurück, ehe eine Gegenreaktion angestoßen wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...