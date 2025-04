News von Trading-Treff.de Was für ein enttäuschender Tag für Nvidia. Die Aktie legte zwar zu, gewann am Ende allerdings nur 0,3 %. Das ist nach Meinung einiger der Beobachter aktuell viel zu wenig, um zu glänzen. Der Titel wird den Handel bei weniger als 100 Euro beenden. 97,73 Euro stehen kurz vor Toresschluss auf den Kurstafeln. Wie gesagt: Viel zu wenig. Denn die Amerikaner hätten an sich einen Riesenvorteil am Markt haben können. Zumindest zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...