Die Aktie des Robotik-Pioniers iRobot erreicht ein neues 52-Wochen-Tief - was steckt hinter dem rasanten Absturz?

Die iRobot Aktie erreichte heute mit 1,68 Euro ein neues 52-Wochen-Tief, nachdem sie allein am heutigen Handelstag (14. April 2025) weitere 10,52 Prozent ihres Wertes verlor. Der Hersteller von Haushaltsrobotern wie dem bekannten Roomba-Staubsauger befindet sich damit in einer dramatischen Talfahrt. Die Marktkapitalisierung des einstmals führenden Robotikunternehmens ist auf nur noch 57,05 Millionen Euro geschrumpft - ein Verlust von über 75 Prozent innerhalb des letzten Jahres.

Besonders besorgniserregend für Anleger ist der beschleunigte Kursverfall der letzten Wochen. Innerhalb nur eines Monats hat die Aktie fast 29 Prozent an Wert eingebüßt und notiert inzwischen rund 76 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Die Volatilität des Papiers ist mit annualisierten 162 Prozent extrem hoch, was auf große Unsicherheit im Markt hindeutet.

Analysten bleiben vorsichtig zurückhaltend

Die wenigen verbliebenen Analysten, die das Unternehmen noch beobachten, halten sich mit Kaufempfehlungen zurück. Aktuell bewerten gerade einmal zwei Experten die Aktie, beide mit einem "Halten"-Votum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,94 US-Dollar, was theoretisch ein enormes Aufwärtspotenzial von über 470 Prozent bedeuten würde.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Verluste des Unternehmens erscheint diese Prognose jedoch äußerst optimistisch. Für 2025 wird weiterhin ein negatives Ergebnis je Aktie erwartet, was sich in einem negativen KGV von -0,63 widerspiegelt. Anleger sollten den Termin zur Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen am 6. Mai 2025 im Auge behalten, der möglicherweise neue Erkenntnisse zur finanziellen Lage des angeschlagenen Technologieunternehmens liefern könnte.

