Den Launch von Alexa Plus hatte Amazon angeblich wegen Problemen mit den neuen KI-Funktionen um Monate verschieben müssen. Jetzt weckt ein Medienbericht Zweifel an der Darstellung, Alexa Plus werde schon von "Hunderttausenden" Kund:innen genutzt. Als Amazon Ende Februar 2025 die mit zahlreichen KI-Funktionen aufgepumpte neue Version seiner Sprachassistentin, Alexa Plus, vorstellte, sollen Vertreter:innen von Medien keine Möglichkeit erhalten haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...