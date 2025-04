Trotz Wochenplus unter Druck: Warum Experten jetzt vorsichtiger bei JPMorgan sind und welche Folgen das hat.

Die Aktie der US-Großbank JPMorgan zeigt sich am 14. April 2025 mit einem Tagesverlust von 0,5 Prozent bei 207,40 Euro. Trotz einer positiven Wochenperformance von 5,6 Prozent bleibt die Aktie damit deutlich unter ihrem Februarhoch. Bemerkenswert: Gleich mehrere Analysehäuser haben heute ihre Kursziele für den Finanzriesen nach unten angepasst, darunter Piper Sandler, die das Kursziel von 270 auf 260 US-Dollar reduzierten. Die DZ Bank stufte die Aktie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 250 US-Dollar ein.

Analystenbewertungen unter Druck

Insgesamt bleibt die Stimmung unter den 24 beobachtenden Analysten überwiegend positiv, wobei 58,3 Prozent bullisch eingestellt sind. Der Konsens liegt bei "Outperform" mit einem mittleren Kursziel von 258,02 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 9,24 Prozent entspricht. Die jüngsten Anpassungen zeigen jedoch einen Trend zu vorsichtigeren Einschätzungen. So korrigierte Argus sein Kursziel von 275 auf 262 US-Dollar, während ein weiteres Analysehaus seine Einschätzung von "Hold" beibehielt, jedoch das Kursziel von 264 auf 251 US-Dollar senkte.

JPMorgan selbst bleibt derweil aktiv in der Bewertung anderer Unternehmen. So hat die Bank ihr "Overweight"-Rating für Bank of New York Mellon bekräftigt, während sie gleichzeitig HelloFresh herabstufte und das Kursziel von 13 auf 9 Euro reduzierte. Ebenso senkte JPMorgan das Kursziel für Apple-Aktien und passte die Prognose für den Chip-Hersteller TSMC an.

