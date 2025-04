Norwegischer Elektronikspezialist Kitron überzeugt mit kräftigem Kurszuwachs und ambitionierten Finanzkennzahlen - alle Details im Überblick.

Die Aktie des norwegischen Elektronikfertigers Kitron ASA legte am gestrigen Handelstag (14. April 2025) einen beachtlichen Kurssprung hin und schloss mit einem Plus von 4,51 Prozent bei 4,198 Euro. Dieser deutliche Anstieg setzt die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort, nachdem die Aktie bereits im letzten Monat um 6,72 Prozent zulegen konnte. Besonders bemerkenswert erscheint die Jahresentwicklung: Mit einem Zuwachs von über 50 Prozent binnen zwölf Monaten hat sich das Papier des Elektronikdienstleisters deutlich dynamischer entwickelt als zahlreiche Branchenwettbewerber.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der jüngsten Kurserholung notiert die Kitron-Aktie mit 21,31 Prozent noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,04 Euro, das Anfang März 2025 erreicht wurde. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 798 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 plant Kitron eine Dividendenzahlung von 0,029278 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent entspricht. Die Bewertung des Unternehmens erscheint mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 19,11 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,82 für 2025 im Branchenvergleich eher ambitioniert. Der Elektronikfertiger, der in Norwegen, Schweden und den USA tätig ist, profitiert derzeit von einer robusten Nachfrage nach seinen Dienstleistungen in der Elektronikfertigung sowie im Produktentwicklungsbereich.

