PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber stärkt mit KI die Human Firewall

Integrated Cyber stärkt mit KI die Human Firewall, um den wachsenden Weltmarkt zu erobern

VANCOUVER, British Columbia - 15. April 2025 - Integrated Cyber Solutions, Inc. (CSE: ICS) (FSE: 4YG) (OTCQB: IGCRF), ein führender Anbieter von menschenzentrierten Cybersicherheitsdiensten, kündigte heute die Erweiterung seiner Vorzeigeplattform Human Firewall um künstliche Intelligenz (KI) an. Dieses strategische Upgrade verbessert die Art und Weise, wie das Unternehmen Cyberbedrohungen analysiert, meldet und behebt - und stärkt so seine Kernaufgabe, menschliche Schwachstellen im Bereich der Cybersicherheit zu minimieren.

Die Cybersecurity-Landschaft verändert sich rasant durch KI. Verteidigungsmechanismen werden transformiert, während Cyberkriminelle mit intelligenteren und personalisierten Werkzeugen ausgestattet werden. Phishing-E-Mails, die von generativer KI erstellt wurden, ahmen inzwischen glaubwürdig Kolleg:innen nach. Deepfake-Sprachnachrichten geben sich als CEOs aus. Social-Engineering-Taktiken werden durch maschinelles Lernen skaliert und verfeinert - und zielen alle auf die verwundbarste Ebene jeder Organisation: den Menschen. Genau hier setzt Integrated Cyber an.

Die KI-gestützte Human Firewall des Unternehmens schützt nicht nur Systeme - sie stärkt gezielt einzelne Mitarbeitende. Integrated Cyber nutzt Verhaltensanalysen und maschinelles Lernen, um Cybersicherheitstrainings individuell auf Benutzer zuzuschneiden. So entstehen adaptive, personalisierte Verteidigungsstrategien, die sich in Echtzeit weiterentwickeln. Dieser prädiktive Ansatz erkennt Risiken, identifiziert Anomalien und priorisiert Bedrohungen, bevor es zu Sicherheitsverletzungen kommt.

"Während wir unsere Serviceplattform weiterentwickeln, wird KI ein entscheidendes Fundament für die Leistungserbringung bilden", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Sie ermöglicht es uns, Trainings und Schutzmaßnahmen zu verfeinern und unser Modell international zu skalieren - insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage nach Lösungen, die den menschlichen Faktor im Cyberrisiko adressieren."

Diese Entwicklung stärkt die sogenannte "ICS Journey", ein progressives Rahmenwerk zur gezielten Bekämpfung der menschlichen Schwachstelle - Ursprung von über 80 % aller Cyberangriffe.

Die neuen Funktionen spielen zudem eine Schlüsselrolle bei der internationalen Expansion von Integrated Cyber, unter anderem in wachstumsstarke Märkte wie den Nahen Osten. Mit einer bewährten Erfolgsbilanz in Nordamerika ist ICS gut aufgestellt, um den sich wandelnden Anforderungen von Organisationen gerecht zu werden, die sich in einem zunehmend komplexen Bedrohungsumfeld bewegen.

Durch die Integration von KI in das Herzstück seiner Servicearchitektur passt sich Integrated Cyber nicht nur heutigen Herausforderungen an - das Unternehmen ist bereit für die Bedrohungen von morgen.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) menschlicher und verständlicher gestaltet. Das Unternehmen integriert Funktionen von Drittanbietern im Bereich Cybersicherheit, sodass seine Kunden ihre Sicherheitslösungen flexibel an neue Technologien und Entwicklungen anpassen können - und somit stets Zugriff auf modernste Schutzmaßnahmen erhalten.

Neben klassischen Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber auch Managed Services und die Plattform IC360, die große Datenmengen aus verschiedenen Sicherheitsanwendungen konsolidiert und in verständliche, umsetzbare Empfehlungen überführt. Ziel ist es, Organisationen bei der Verbesserung ihres Sicherheitsniveaus zu unterstützen. Integrated Cyber rückt den Menschen in den Mittelpunkt - komplexe Bedrohungen werden greifbarer und das Sicherheitsverhalten von Mitarbeitenden als entscheidender Faktor erkannt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen erkennbar. Solche Informationen in dieser Mitteilung können sich unter anderem auf den erwarteten Zeitpunkt der Einreichung der Jahresabschlüsse beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse und Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu Abweichungen führen könnten, kann es weitere, unvorhergesehene Faktoren geben.

Es gibt keine Gewähr, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Wenn die Einreichung der Jahresabschlüsse nicht wie geplant erfolgt oder sich weiter verzögert, könnten die Wertpapiere des Unternehmens Gegenstand eines Handelsstopps oder anderer Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden und/oder die CSE werden. Daher sollten Leser:innen keine übermäßige Verlässlichkeit auf diese Aussagen legen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis vollständig eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder das Ergebnis etwaiger Änderungen bekannt zu geben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch deren Marktregulierungsbehörde (gemäß Definition in den Richtlinien der CSE) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

