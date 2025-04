Trotz wichtiger Zertifizierung kämpft Microvision WA mit roten Zahlen - kann der neue CTO den Kurs drehen?

Microvision WA hat die begehrte TISAX-Zertifizierung erhalten - einen entscheidenden Standard für Informationssicherheit in der Automobilbranche. Diese Auszeichnung könnte die Position des Unternehmens bei OEM-Partnerschaften stärken.

Finanzielle Herausforderungen trotz Meilenstein

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Microvision WA ?

Doch der jüngste Quartalsbericht zeigt weiterhin rote Zahlen: Mit einem Umsatz von nur 1,65 Millionen Dollar verfehlte das Unternehmen die Erwartungen von 3,25 Millionen Dollar deutlich. Der Verlust je Aktie lag bei -0,14 Dollar, schlechter als prognostiziert.

Der Kurs zeigt heute ein leichtes Plus von 1,41% auf 1,08 Euro - bleibt aber weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,75 Euro (-38,42%).

Neue Führung und Investor-Event

Erst kürzlich verstärkte sich das Unternehmen mit Glen W. DeVos als neuem CTO. Sein Know-how im Automobilbereich könnte strategisch wertvoll sein.

Am 20. Mai plant Microvision WA zudem einen Retail Investor Day in Redmond. Hier will das Management Einblicke in die Technologie-Roadmap geben.

Ob diese Initiativen den Abwärtstrend stoppen können? Seit Jahresanfang liegt der Verlust bei -18,31%.

Anzeige

Microvision WA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microvision WA-Analyse vom 14. April liefert die Antwort:

Die neusten Microvision WA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microvision WA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microvision WA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...