PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024

" Leverkusen, 14.April Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute die konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen über die aktuellen operativen Entwicklungen und legt die Prognose für 2025 fest.

Finanzkennzahlen 2024

TEUR 2024 2023 Umsatzerlöse 21.666 TEUR 32.249 TEUR davon Europa 12.068 TEUR 9.919 TEUR davon Rest der Welt 9.598 TEUR 22.330 TEUR Forschungs- und Entwicklungskosten -5.352 TEUR -7.846 TEUR Allgemeine Verwaltungskosten -9.996 TEUR -6.105 TEUR Vertriebskosten -6.933 TEUR -7.273 TEUR Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit -5.941 TEUR 4.782 TEUR EBITDA -4.635 TEUR 5.923 TEUR EBIT -5.473TEUR 5.132 TEUR Ergebnis vor Ertragsteuern -6.719 TEUR -2.127 TEUR

Operative Entwicklungen in 2024

• Zum zweiten Mal in Folge erzielte Ameluz(R) über 25 % Umsatzwachstum im deutschen Markt • Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung mit LEO Pharma GmbH für zwei etablierte dermatologische Produkte

(Advantan(R) und Skinoren(R)) auf dem deutschen Markt • Distributionsvereinbarung mit Galenica AB für Ovixan(R) im britischen Markt • Erste Implementierung der optimierten Ameluz(R) Formulierung ohne Propylenglykol • Erfolgreiche Auslagerung der Durchführung des klinischen Studienprogramms an die Biofrontera Inc. • Genehmigung für die Anwendung von bis zu 3 Tuben Ameluz(R) auf größeren Hautarealen durch die FDA in den USA • Erfolgreiche Zeichnung einer Kapitalerhöhung über 3 Millionen EUR • Erreichung der Umsatzprognose für das Jahr 2024 • EBITDA exklusive der Rückstellungen für Rechtstreitigkeiten mit DUSA bei 357 TEUR, obere Grenze der initialen

Prognose für 2024

1.

"Im Geschäftsjahr 2024 konnten zwei wichtige Meilensteine erreicht werden: ein nachhaltiges Umsatzwachstum von über 20% in Europa für das zweite Jahr in Folge und die Unterzeichnung von zwei Vertriebskooperationen zur Erweiterung des Portfolios der Biofrontera AG in zwei Schlüssel-Märkten, Großbritannien und Deutschland. Diese Erfolge unterstützen unser strategisches Ziel, Unabhängigkeit von der Biofrontera Inc. zu erlangen und tragen gleichzeitig zur Optimierung unserer Kostenstruktur in Europa bei.", kommentierte Pilar de la Huerta Martinez die Geschäftsentwicklung des letzten Geschäftsjahres. "Leider erfordern die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten in den USA, die von SunPharma (DUSA) gegen uns angestrengt wurden, dass das Unternehmen 2024 alle potenziellen Rechtskosten in Bezug auf diese Verfahren zurückstellt. Wenn wir den Einfluss der Rückstellungen aus unseren Finanzberichten neutralisieren, und trotz der hohen Rechtskosten im Jahr 2024 sowie der erheblichen Umsatzrückgänge in den USA, hätte das EBITDA des Unternehmens bei 357 TEUR gelegen. Dies zeigt deutlich, dass das Unternehmen in Bezug auf sein operatives Kerngeschäft weiterhin EBITDA-positiv bleibt. Die Übertragung des klinischen Studienprogramms an Biofrontera Inc. hat zu einer Verbesserung der Kostenstruktur des Unternehmens geführt, was uns größere Flexibilität verschafft, um Schwankungen, die aus den Umsätzen im US-Markt resultieren, besser zu bewältigen. Die Biofrontera AG bleibt fest entschlossen, das Geschäft in Europa auszubauen, das Portfolio durch kommerzielle Vereinbarungen zu erweitern, mit dem Ziel, die Rentabilität zu steigern und die Abhängigkeit von unserem Hauptkunden Biofrontera Inc. zu verringern."

Finanzprognose 2025

Für das Jahr 2025 erwarten wir, dass sich der in den letzten Jahren beobachtete Trend steigender Umsätze in Europa fortsetzt. Mit Deutschland als wichtigstem Wachstumstreiber erwarten wir ein durchschnittliches Wachstum von über 10 %. Auf der anderen Seite werden die Umsätze mit unserem US-Partner Biofrontera Inc. durch die jüngste Anpassung des bestehenden Lizenzvertrages vom Juni 2024, den Transferpreis in 2025 auf 25 % der erzielten US netto Verkaufserlöse zu halten, für 2025 auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Im Jahr 2026 steigt jener Transferpreis auf 30% und auf 35% in späteren Jahren.

Bezüglich des EBITDA wurden sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten mit DUSA (SunPharma) bereits im Jahr 2024 zurückgestellt. Für 2025 erwarten wir ein positives EBITDA mit einer Rückkehr zur Profitabilität und der Fortsetzung des Weges, der bereits 2022 eingeschlagen wurde.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen Umsätze von 20.000 TEUR bis 24.000 TEUR mit einem erwarten Wachstum von 10% bis 12% in den europäischen Märkten, während die Umsätze aus dem US-Lizenzgeschäft aufgrund des niedrigen Transferpreises für 2025 auf dem Niveau von 2024 liegen werden. Durch die Übertragung der klinischen Studien und deren Durchführung wird ein positives EBITDA zwischen 0 TEUR und 3.000 TEUR erwartet, was das Unternehmen auf einen profitablen Kurs führt.

Für 2025 werden zusätzliche Umsätze aus der Partnerschaft mit LEO Pharma GmbH in Deutschland erwartet. Gemeinsam mit Galenica AB arbeiten wir an der Übertragung der Zulassung von Ovixan(R) im Vereinten Königreich, mit dem Ziel, das Produkt im ersten Quartal 2026 auf den Markt zu bringen.

Zum 31. Dezember 2024 verfügte die Biofrontera-Gruppe über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 3.124 TEUR. Basierend auf der aktuellen Unternehmensplanung für 2025 wird die Gruppe über ausreichende Liquidität verfügen, um alle Verpflichtungen in den nächsten 12 Monaten ab dem Datum der Aufstellung des Jahresabschlusses zu erfüllen. Vorausgesetzt, dass sich Ausgaben und Einnahmen wie geplant entwickeln, erwartet die Gruppe, zum 31. Dezember 2025 über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 500 TEUR und 1.500 TEUR zu verfügen.

Vermarktung Europa

Die Umsatzentwicklung in Deutschland war im Vergleich zum Vorjahr sehr stark. Die Produktumsätze in Deutschland beliefen sich auf 7.831 TEUR gegenüber 6.257 TEUR im Jahr 2023, was einer Steigerung von rund 25,2% entspricht. Der direkte Umsatz mit Ameluz(R) in Tuben auf dem deutschen Markt stieg im Berichtsjahr um rund 26 % gegenüber 2023. Der Anteil von Ameluz(R) PDT am PDT-Segment stieg von 65 % im Vorjahr auf 67 % im Jahr 2024.

Im europäischen Ausland erzielte Biofrontera Produktumsätze in Höhe von 4.238 TEUR gegenüber 3.662 TEUR im Jahr 2023, was einer Steigerung von 16 % entspricht.

Vermarktung USA

Die Biofrontera Inc. erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 9.415 TEUR, was einem Rückgang von 57,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Hauptgrund für diesen Rückgang liegt in der Änderung der Lagerhaltungspolitik der Biofrontera Inc. Die Gesellschaft hat sich aufgrund von Liquiditätsengpässen entschieden, einen Teil der Lagerbestände zu veräußern. Darüber hinaus wirkte sich die Änderung des Transferpreises auf 25 % im Jahr 2024 auf unsere Umsätze aus den USA aus.

Weitere wesentliche Kennzahlen

Für das Geschäftsjahr 2024 hatte das Unternehmen ein EBITDA zwischen -4.500 TEUR und -2.500 TEUR prognostiziert und mit einem tatsächlichen EBITDA von -4.635 TEUR wurde diese Prognose leicht unterschritten. Darüber hinaus lag das EBIT für das Geschäftsjahr mit -5.473 TEUR ebenfalls innerhalb der prognostizierten Spanne von -5.500 TEUR bis -3.500 TEUR. Ohne die gebildeten Rückstellungen für die Rechtstreitigkeiten mit DUSA läge das EBITDA mit +357 TEUR am oberen Ende des Prognosekorridors der ursprünglichen Prognose für das Geschäftsjahr 2024.

Die Liquidität entwickelte sich wie prognostiziert und lag zum 31. Dezember 2024 mit 3.124 TEUR auf dem Vorjahresniveaus von 3.080 TEUR. Die Liquidität liegt im oberen Ende unserer Prognose von 1.000 TEUR bis 3.000 TEUR. Die Liquidität wurde durch eine erfolgreich umgesetzte Kapitalmaßnahme mit einem Bruttoemissionserlös von rund 3.300 TEUR deutlich gestärkt.

Die Kostenkontrollpolitik wurde während des gesamten Jahres beibehalten, wodurch alle Betriebsausgaben im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurden. Nur die Rechtskosten waren höher als im Vorjahr, was auf die beiden von DUSA (SunPharma) gegen Biofrontera Inc. und die gesamte Gruppe Biofrontera AG eingereichten Klagen zurückzuführen ist, in denen es um eine Patentverletzung im Zusammenhang mit der in den USA eingeführten BF-RhodoLED(R) XL sowie um eine Klage im Zusammenhang mit Marketingmaßnahmen geht. Gemäß den IFRS-Regeln ist das Unternehmen verpflichtet, die gesamten prognostizierten Rechtskosten für die vollständigen Prozesse zurückzustellen. Die Gesamtkosten für Verwaltung und allgemeine Ausgaben beliefen sich im Berichtszeitraum auf 9.996 TEUR gegenüber 6.105 TEUR im Vorjahr. Darin enthalten sind eine Rückstellung in Höhe von 4.992 TEUR und Rechtskosten in Höhe von 1.796 TEUR, die im Laufe des Jahres angefallen sind. Ohne die mit diesen Verfahren verbundenen Rechtskosten hätten die Verwaltungs- und Gemeinkosten 3.208 TEUR betragen, was einem Rückgang von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Vertriebs- und Marketingkosten sanken im Berichtsjahr auf insgesamt 6.933 TEUR, verglichen mit 7.273 TEUR im Vorjahr. Dieser Rückgang ist das Ergebnis einer sehr strikten Kostenkontrolle im Unternehmen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 5.352 TEUR gegenüber 7.846 TEUR im Vorjahr, was einem prozentualen Rückgang von 31,8% entspricht. Dieser Rückgang ist auf die Übertragung des klinischen Studienprogramms an Biofrontera Inc. am 1. Juni 2024 zurückzuführen.

Fortschritte im Bereich Entwicklung und Regulatory Affairs

Eine verbesserte Ameluz(R)-Formulierung ohne Propylenglykol wurde 2023 zugelassen. In diesem Jahr wurde die verbesserte Ameluz(R)-Formulierung in die Ameluz(R)-Produktion für die USA und die EU implementiert. Der Verzicht auf Propylenglykol könnte sich positiv auf das Sicherheitsprofil des Ameluz(R)-Gels auswirken und potenzielle Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Bildung von Verunreinigungen und allergische Reaktionen, beseitigen. Diese Änderung ist auch ein Baustein in einer komplexen Strategie zur Verlängerung unserer Marktexklusivität.

In den USA hat die FDA einen Zulassungsantrag genehmigt, der die Erhöhung der maximal zugelassenen Dosierung von einer auf drei Tuben Ameluz(R) pro Behandlung und eine Erweiterung der maximal zu behandelnden Hautoberfläche vorsieht."

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

