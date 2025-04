SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der US-amerikanische Halbleiterausrüster Applied Materials gab bekannt, Anteile an BE Semiconductor erworben zu haben. Applied Materials Inc. (Nasdaq: AMAT, ISIN: US0382221051) kündigte am 14. April 2025 an, neun Prozent der ausstehenden Stammaktien von BE Semiconductor...

Den vollständigen Artikel lesen ...