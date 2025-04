Der Schweizer Technologiekonzern überzeugt mit robusten Fundamentaldaten und positiver Analystenstimmung. Erfahren Sie mehr über die aktuelle Entwicklung.

Die Cicor-Aktie zeigt sich weiterhin robust: Gestern legte das Papier um 0,97 Prozent auf 104,00 Euro zu. Damit setzt der Schweizer Technologiekonzern seine positive Jahresperformance fort - seit April 2024 verbuchte die Aktie ein Plus von satten 96,5 Prozent.

Fundamentaldaten überzeugen Analysten

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cicor ?

Was treibt die aktuelle Entwicklung? Die Fundamentaldaten des Unternehmens sprechen eine klare Sprache. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell 0,99 erscheint die Aktie nach wie vor unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,35 signalisiert eine attraktive Bewertung im Branchenvergleich.

Besonders bemerkenswert: Die Analystenmeinungen fallen durchweg positiv aus. Fünf bewertende Institute empfehlen den Titel einstimmig mit "Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 97,18 CHF, wobei die Spanne von 85,90 bis 105,00 CHF reicht.

Jahreshauptversammlung steht bevor

Am kommenden Donnerstag (17. April) steht die nächste wichtige Wegmarke an: die Jahreshauptversammlung. Investoren erwarten hier weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung, insbesondere nachdem der Konzern 2024 einen Jahresüberschuss von 27,3 Millionen Euro verbuchen konnte.

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 474,8 Millionen Euro. Mit zehn Produktionsstandorten weltweit und einem breiten Kundenstamm aus Medizintechnik, Luftfahrt und Industrie bleibt Cicor ein interessanter Player im Technologiesektor.

