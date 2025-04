Berlin - Die künftige Bundesregierung sieht angesichts der internationalen Krisen "die große Chance, dass Europa sich auf sich selbst besinnt und nationale Egoismen überwindet".Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sagte dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe): "Dabei wird zu definieren sein, wer in welchen Formaten mitmacht, das Nicht-EU-Mitglied Großbritannien beispielsweise - und wer nicht".In diesem Zusammenhang kündigte der CDU-Politiker, der als künftiger Außenminister gehandelt wird, eine möglicherweise letzte Initiative an, um Ungarn trotz der Politik von Premier Viktor Orban wieder stärker an die Gemeinschaft zu binden. "Die neue Regierung wird noch einmal deutlich die Hand Richtung Budapest ausstrecken", so Wadephul: "Wir erwarten aber, dass man dann auch einmal einschlägt."