Die PNE-Aktie verzeichnet ein deutliches Plus seit Jahresbeginn - Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial trotz hoher Bewertung.

Die PNE-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 14,38 Euro - ein Plus von 1,41 Prozent gegenüber dem letzten Handelstag. Seit Jahresanfang legte das Papier des Windenergieprojektierers bereits beachtliche 29,75 Prozent zu. Doch lohnt sich der Einstieg jetzt noch?

Fundamentale Stärken treiben den Kurs

Drei Analysten sehen die Aktie aktuell auf Kaufliste mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19,60 Euro - das entspräche einem Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent. Die Experten begründen ihre positive Einschätzung mit mehreren Faktoren:

Die Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sind besonders hoch

Die Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten regelmäßig nach oben korrigiert

Das Unternehmen verfügt über ein ESG-Rating von MSCI mit der Note "A"

"Die Analysten sagen eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivität voraus, die sich über mehrere Jahre fortsetzen soll", heißt es in den Fundamentaldaten. Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Innerhalb eines Jahres legte die Aktie knapp 9 Prozent zu.

Hohe Bewertung - aber mit Perspektive

Allerdings steht PNE vor einigen Herausforderungen:

Das erwartete KGV für 2025 liegt bei 45,74

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,23 deutet auf eine Überbewertung hin

Die finanzielle Situation gilt als Schwachpunkt

Dennoch könnte die anstehende Quartalsberichtveröffentlichung am 9. Mai neuen Schwung in den Titel bringen. Bis dahin dürfte die Aktie weiter von der allgemein positiven Stimmung im Erneuerbare-Energien-Sektor profitieren. Der RSI von 68,7 zeigt zwar eine leichte Überhitzung an, aber noch keinen überkauften Zustand.

Mit einem 52-Wochen-Hoch von 14,96 Euro in Sichtweite und einem Abstand von nur 3,21 Prozent dazu, könnte der Titel bald neue Jahreshöchststände erreichen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die positive Dynamik anhält.

