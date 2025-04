DORTMUND (dpa-AFX) - Zumindest Felix Nmecha hat Borussia Dortmunds Einzug ins Champions-League-Halbfinale noch nicht aufgegeben. Trotz des 0:4 im Hinspiel in der vergangenen Woche beim FC Barcelona sieht der Mittelfeldspieler den BVB am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Viertelfinal-Rückspiel nicht chancenlos.

"Wir müssen ein perfektes Spiel machen. Mit unseren Fans ist alles möglich. Wir haben dies Glauben", sagte Nmecha. "Wir gehen nicht einfach so in das Spiel, wir wollen das Spiel gewinnen." In der Vorwoche war der Bundesliga-Achte beim Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick chancenlos gewesen.

BVB vor letztem Champions-League-Spiel für längere Zeit?

Angesichts der enttäuschenden Bundesliga-Saison dürfte die Partie am Dienstag für mindestens 17 Monate der vorerst letzte Champions-League-Auftritt des BVB sein. "Als Spieler will man immer Champions League spielen. Wir müssen das genießen. Wir dürfen auch nicht zu weit denken. Wir haben definitiv noch Chancen in der Liga", meinte Nmecha.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende liegen die Dortmunder sechs Punkte hinter einem Champions-League-Rang./lap/DP/zb