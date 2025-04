Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Partnerschaft

15.04.2025

Bronschhofen, 15. April 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat mit Mercury Mission Systems International S.A. (Mercury), einem führenden Technologieunternehmen für die weltweite Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, eine strategische Liefervereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen Cicor einen Produktionsbetrieb in Plan-Les-Ouates (Schweiz) übernehmen.

In Erwartung einer steigenden europäischen und weltweiten Nachfrage nach Rüstungsprodukten hat Management von Mercury entschieden, die internen Betriebsabläufe zu vereinfachen und einen Teil der europäischen Elektronikfertigung an Cicor zu transferieren. Dies ermöglicht es Mercury, sich auf die Kernkompetenzen in den Bereichen Entwicklung und Systemintegration zu konzentrieren, um das Wachstum auf dem internationalen Markt weiter voranzutreiben. Cicor, der führende europäische Produktionspartner für Elektronik in der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, wurde aufgrund der breiten Kompetenz und der geografischen Präsenz in Europa als Outsourcing-Partner ausgewählt.



Die Zusammenarbeit umfasst die Übernahme eines Produktionsstandorts von Mercury in Plan-Les-Ouates (Schweiz) mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mercury und Cicor haben gemeinsam beschlossen, die Produktion innerhalb der nächsten 18 Monate an die Cicor Standorte in Newport (UK) und Bronschhofen (Schweiz) zu verlagern.



Die Transaktion ist ein weiterer Beweis dafür, dass Cicors paneuropäische Plattform für die Entwicklung und Herstellung von missionskritischen Elektroniklösungen perfekt auf die Bedürfnisse der europäischen Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zugeschnitten ist, die auf robuste und skalierbare Lieferketten angewiesen ist. Zusammen mit der angekündigten Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von MADES S.A.U. in Spanien wird die strategische Partnerschaft mit Mercury die Marktpräsenz von Cicor weiter ausbauen.



Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb von rund einem Monat abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich der Zustimmung der Endkunden. Mercury hat sich gegenüber Cicor zur Abnahme von Produkten im Wert eines hohen zweistelligen CHF-Millionenbetrags über die nächsten fünf Jahre verpflichtet. Beide Parteien beabsichtigen, die strategische Geschäftsbeziehung weiter zu vertiefen, was in den kommenden Jahren zusätzliches Umsatzpotenzial eröffnen dürfte.

