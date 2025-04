Basel - Der literarische Nachlass von Friedrich Nietzsche wird Teil des UNESCO-Registers «Memory of the World». Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Bedeutung seines literarischen Schaffens für die internationale Kultur- und Geistesgeschichte. Nietzsche, einst Professor an der Universität Basel, hat auch in Basel Spuren hinterlassen: Teile seines Nachlasses befinden sich in der Universitätsbibliothek Basel und im Staatsarchiv Basel-Stadt. ...

