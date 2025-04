EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

FORTEC Group gewinnt neue Aufträge in den strategischen Wachstumsmärkten - Positive Entwicklung in den Schlüsselbranchen Medical, Railway und Defence



Weiteres Defence-Projekt im Volumen von rund 3,5 Mio. EUR in der Pipeline

Solide Auftragslage: vorläufiger Auftragsbestand von 52,3 Mio. EUR zum 31. März 2025

Mit einem vorläufigen Auftragsbestand zum 31. März 2025 von 52,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 56,0 Mio. EUR) behauptet sich die FORTEC Elektronik AG erfolgreich am Markt und setzt ein deutliches Zeichen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. In diesem soliden Fundament sind auch vielversprechende Neuaufträge in den wachstumsstarken Bereichen Medical, Railway und Defence enthalten, die im Rahmen der Strong Together 2030-Strategie erfolgreich akquiriert werden konnten. Im Segment Datenvisualisierung konnte FORTEC einen Kundenauftrag in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR für einen Anzeige- und Bedienmonitor für eine Röntgen-Anlage gewinnen. Rund 0,5 Mio. EUR sind davon bereits im oben genannten Auftragsbestand eingebucht. Auch im Segment Stromversorgungen zeigt sich eine positive Entwicklung: Hier konnte ein neues Auftragsvolumen von rund 1 Mio. EUR im Bereich Railway gesichert werden. Sowohl die Leistungselektronik für Blackboxen in Zügen als auch die DC/DC-Wandler für modulare Box-PCs zeichnen sich durch eine anspruchsvolle Spezifikation aus. Im wachstumsstarken Defence-Markt konnte das Segment Datenvisualisierung in einem Drohnenabwehrsystem überzeugen und einen Auftrag über rund 0,5 Mio. EUR gewinnen. Das Segment Stromversorgungen steht zudem kurz vor der Beauftragung eines weiteren Defence-Projektvolumens von rund 3,5 Mio. EUR. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Ich gratuliere unseren Tochtergesellschaften herzlich zu den neu gewonnenen Aufträgen in unseren strategisch wichtigen Wachstumsmärkten - Medizin, Bahn & Verteidigungsindustrie. Sie beweisen einmal mehr, mit welchem Know-how und Engagement sie in ihren jeweiligen Bereichen agieren. Ob Displays oder Stromversorgung - unser gemeinsames Ziel ist es, innovative und leistungsstarke Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten. Als Konzern bündeln wir unsere Stärken und setzen so erfolgreich, zukunftsweisende Projekte um. Ich danke allen Teams für ihren großartigen Einsatz und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Erfolge!" Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



