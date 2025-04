Das Instrument K3E NL0000852531 KENDRION N.V. EO 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 16.04.2025The instrument K3E NL0000852531 KENDRION N.V. EO 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.04.2025 and ex capital adjustment on 16.04.2025Das Instrument OIC NL0010558797 OCI N.V. EO 0,02 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.04.2025The instrument OIC NL0010558797 OCI N.V. EO 0,02 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.04.2025Das Instrument R9Q AU000000RCE5 RECCE PHARMACEUTICALS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.04.2025The instrument R9Q AU000000RCE5 RECCE PHARMACEUTICALS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.04.2025Das Instrument GET FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 12,- EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.04.2025The instrument GET FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 12,- EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.04.2025