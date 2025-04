HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Puma beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Puma ist in der am Dienstag vorliegenden Analyse der Favorit des Experten Nick Anderson. Nike und Adidas stuft er nur mit "Hold" ein. Bei Puma sieht er enormen Wert bei einem auffällig geringen Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,36. Dies sei der niedrigste Wert, den Puma oder irgendein Konkurrent in den vergangenen zwanzig Jahren aufgewiesen hätten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603