Berlin, 15. April 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG haben heute folgende wesentliche Beschlüsse bekannt gegeben: Auf Basis des neu veröffentlichten Jahresabschlusses hat der Konzern das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,8 Mio. EUR abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Gesellschaft auf Basis aktueller Planungen einen Jahresfehlbetrag von rund 23,5 Mio. EUR. Diese Prognose berücksichtigt Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von rund 11 Mio. EUR sowie Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 9,5 Mio. EUR. Mögliche Einnahmen aus einer Auslizenzierung sind nicht Bestandteil der Prognose. Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde heute, am 15. April 2025, veröffentlicht. Zur Vorstellung der Geschäftszahlen lädt die Gesellschaft am selben Tag um 14:00 Uhr (MESZ) zu einer Telefonkonferenz ein. Bei Interesse, melden Sie sich hier an: Zur Registrierung

Über Pentixapharm



Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Die Pipeline umfasst CXCR4-gerichtete Verbindungen sowie radionuklid-gekoppelte Antikörper in frühen Entwicklungsstadien, die hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und entzündliche Erkrankungen adressieren. Kontakt: Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com



