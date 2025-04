Die italienische Großbank Unicredit darf ihre Beteiligung an der Commerzbank auf 29,99 Prozent anheben. Das hat das Bundeskartellamt jetzt genehmigt. Auch die Bundesregierung hat sich nochmal geäußert. Was das für die Übernahmepläne der Italiener bedeutet. Die italienische Großbank Unicredit ist bei ihrer geplanten Übernahme der Commerzbank einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Das Bundeskartellamt hat eine Aufstockung der Beteiligung der Italiener an dem Frankfurter Institut auf bis zu ...

