Bern - Derzeit spricht sich laut einer repräsentativen Umfrage von Moneypark und Helvetia eine knappe Mehrheit in der Deutschschweiz und der Romandie für eine Abschaffung des Eigenmietwerts aus. Über 70 Prozent der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer ziehen bei einer Abschaffung zumindest eine teilweise Rückzahlung ihrer Hypothek in Betracht. Die Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wurde Anfang Februar bei rund 1000 Privatpersonen ...

