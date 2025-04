News von Trading-Treff.de In einer sehr starken Form zeigt sich jetzt die Aktie von Valneva. Am Montagabend schaffte es der Titel immerhin auf einen Wertzuwachs von mehr als 11 % Die Aktie hat an einem Börsenplatz dabei sogar 13,95 % gewonnen. Damit verbesserte sich der Kurs des Titels auf Werte von 3,16 €. Allein das Überwinden der Marke von 3 Euro gilt bereits als Meisterstück. Mit diesem Kursniveau kann die Valneva wiederum aus der Wahrnehmung ...

