HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1410 auf 1630 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe noch "jede Menge Munition für weitere Kursgewinne", schrieb Analyst George McWhirter in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er zeigte auf, wie attraktiv die Bewertung der Aktien ist. Der Quotient zwischen Kurs-Gewinn-Verhältnis und erwarteter Ergebnissteigerung (PEG-Ratio) liege mit 1,2 unter dem Branchenwert von 1,5./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009