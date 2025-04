FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. "Die Büchse der Pandora ist nun geöffnet", überschrieb Analyst Edison Yu seinen am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichtssaison der US-Autobauer. Diese stünden mit der Umsetzung von US-Zöllen vor gewaltigen Unsicherheiten. Das erste Quartal und das erste Halbjahr dürften dank vorgezogener Käufe noch recht gut ausfallen. Doch in der zweiten Jahreshälfte sollten steigende Bruttokosten bei General Motors und Ford den Absatz und die operativen Gewinne (Ebit) belasten. Yu rechnet damit, dass beide Unternehmen ihre Ausblicke kassieren werden. Bei den Elektroauto-Konkurrenten Tesla und Rivian sieht er deutlich geringere Kostenauswirkungen. Er favorisiert langfristig weiterhin Tesla./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 11:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014