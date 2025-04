News von Trading-Treff.de Bei der NVIDIA geht es jetzt heiß her. Die Notierungen verloren am Dienstagmorgen an der Börse München zwar nur -0,25 %. Bei einem Kurs von 97,04 € ist dies jedoch aktuell noch relativ unbeachtlich. Spannend wird es aus ganz anderen Gründen. Neue Nachrichten aus den USA könnten hier für weiteren Zunder an den Börsen sorgen. Es geht um Investitionen in die KI. NVIDIA will, so die Nachrichtenlage am frühen Vormittag, 500 Milliarden ...

