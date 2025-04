Paris / Frankfurt am Main - Der aktive Vermögensverwalter LFDE hat Anne-Sophie Girault zum Head of International Development ernannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung wird sie für die Stärkung der internationalen Präsenz von LFDE und für die Entwicklungsstrategie auf europäischer und globaler Ebene zuständig sein. Girault hat ihre Position am 7. April angetreten und ist gleichzeitig in den Exekutivausschuss von LFDE aufgenommen ...

